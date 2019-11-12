شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للمحاسبات يحدد الأسبوع الأول من كل شهر لعقد لقاءات مفتوحة للعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرر المستشار هشام بدوى ، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تنظيم لقاء دورية مفتوحة مع كافة ممثلي الإدارات المركزية ومراقبات الحسابات المختلفة بفرعي الجهاز 1 ، 2 ، على أن يكون أول اجتماع يعقد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر، وذلك بعد رصد عدد من المشكلات التى قد تؤثر سلباً في أداء أعمالهم.

وأوضح الخطاب الصادر من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات اليوم الثلاثاء، أنه إيماءً إلى ما تلمسه مكتب رئاسة الجهاز مؤخراً من وجود بعض المشكلات ذات الجانب المهنى لدى أعضاء الجهاز، مما قد يؤثر سلباً في أداء أعمالهم، ويتطلب قدراً أعلى من التواصل بين رئاسة الجهاز، وأبنائه من العاملين فيه، ودعماً لقنوات الحوار بينهما، وأواصر الترابط التي تقتضيها روح العمل الجماعي، واستكمالاً لما تم من لقاءات سابقة، فقد تقرر تنظيم لقاء مفتوح ينعقد بصفة دورية مع كافة ممثلي الإدارات المركزية ومراقبات الحسابات المختلفة بفرعي الجهاز 1 ، 2.

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وأكد الجهاز المركزى للمحاسبات أنه سيتم عقد اللقاءات المفتوحة الدوية ووفقاً لعدة ضوابط هى عقد الاجتماع بمقر الجهاز خلال الأسبوع الأول من كل شهر وفى الميعاد الذى سيعلن عنه قبل الانعقاد بموعد كافي، على أن ينعقد الاجتماع بحضور رئيس الإدارة المركزية ورئيس مكتبها الفني وأحدث عضو بها ومدير إدارة مراقبة الحسابات المعنية وأحدث عضو بالمراقبة، وذلك لحين الانتهاء من تجهيز القاعة الكبرى بمقر الجهاز.

كما تضمنت الضوابط عرض ممثلو الإدارات والمراقبات الحاضرون بالاجتماع تقريراً بما يواجهونه من مشكلات على صعيد العمل مشفوعاً بمقترحهم لمواجهتها وفق رؤية موضوعية في ضوء الإمكانات المتاحة.