شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الكهرباء: 21 ألف 850 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وتوقع الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن تكون هناك زيادة احتياطية فى الإنتاج المتاح اليوم الثلاثاء قدرها 21 ألف 850 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أى أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
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