عميد كلية الدراسات الإسلامية: مصر لم تنس الرسول حتى تتذكره ونحتفل به دائما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عوض إسماعيل عميد كلية الدراسات الإسلامية فى جامعة الأزهر بالقاهرة، أن الأمة الإسلامية لم تنس النبى الكريم حتى نتذكره، فلم تنساه أبدا بل تحتفل به دوما.
وأضاف خلال لقاء بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة تحت عنوان فقه بناء الدول، ضمن مبادرة منظمة الأزهر وطن بلا إرهاب، أن حياتنا كلها تذكر للبنى صلى الله عليه وسلم ونشرف بأن نكون من شعبه.
وأشار إلى أن الله خلقنا للعبادة، وعمارة الكون، ولن يقوم بذلك دون أمن وأمان حيث دعت الرسالات الإلهية إلى بث روح الأمن والسلام.
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