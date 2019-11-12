شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: الحد الأقصى للخدمات العلاجية بمشروع الرعاية الصحية 25 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت النقابة، أن قيمة المصروفات الإدارية لكل بطاقة علاجية 85 جنيه، ورسوم إعادة قيد 100 جنيه لمن لم يقم بالتجديد للسنوات السابقة، بجانب 15 جنيه قيمة استخراج كارنيه الرعاية، وبالنسبة لاشتراك أحد الوالدين لأول مرة، أو إعادة قيدهم، للأعضاء ما قبل دفعة 2015 يتم دفع رسوم قدرها 500 جنيه لكل فرد من الوالدين، بالإضافة إلى مصاريف الاشتراك المتعارف عليه حسب كل شريحة.
وكانت النقابة العامة للمهندسين، قد أعلنت فتح باب الاشتراك الجديد، وتجديد الاشتراك، بمشروع الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم، اعتبارا من السبت 2 نوفمبر الجارى، حتى الأربعاء 29 يناير 2020.
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