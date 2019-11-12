شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية لـ"الخليج 365": لن نسمح بسير التوك توك فى الطرق الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه لن يسمح بوجود آى توك توك فى المدن أو الطرق الرئيسية، وأى توك توك سيتواجد بالطرق الرئيسية أو المدن والعواصم سيتم سحبه وسحب رخصه وفرض عقوبات .

وقال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن هناك تعاون مستمر بين وزارة التنمية المحلية والداخلية لتنفيذ هذا الأمر بشأن منع سير التوك توك، وإنه تم تكليف كافة المحافظين بتنفيذ هذا الأمر والمتابعة، مؤكدا أن برنامج الحكومة لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات "المينى فان" تعمل بالغاز الطبيعى يوفر وسائل مواصلات آمنه ومرخصة للمواطنين.

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وكان رئيس الوزراء قد وجه مسبقا بأن يتم عقد اجتماع مع مصنعى "التوك توك"، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "المينى فان"، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقاً على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيداً لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.