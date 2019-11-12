شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاوقاف: النبى أجاز لباس قومه والمهم ستر العورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن النبى لو وجد أهله وقومه يلبسون الملابس العصرية الحالية لوافقهم على هذا الزى، طالما كان ساترا للعورة لأن الملبس من العادات.

وأضاف خلال لقاء بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة تحت عنوان فقه بناء الدول، ضمن مبادرة منظمة الأزهر وطن بلا إرهاب، أنه لن يدخل أحد بالمظهر ولا بالمهنة حتى لو كان شيخا ولن ندخل الجنة بالبطاقة بل بالعمل ولا امتياز فى الدين لاحد على احد.

وأشار إلى أن الصحابة لم يجمدوا نص المؤلفة قلوبهم ولكنه فهم النص ورفض إعطاء الناس المؤلفة قلوبهم قائلا: "كنا نعطى ونحن ضعفاء ومن الذل أن نعطيهم ونحن أقوياء"، مشيرا إلى أن النصوص لا تعطل بل يجب أن تفهم جيدا.