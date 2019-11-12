اكسترا نيوز تسلط الضوء على تقرير ”الخليج 365” عن مشروعات الإسكان الاجتماعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت فضائية "إكسترا نيوز" الضوء، على تقرير نشره ”الخليج 365”، عن إنجازات الدولة في مشروعات الإسكان الاجتماعي، التى توفر سكن ملائم وفرصة عمل مناسبة. وعبر المواطنون خلال تقرير ”الخليج 365”، عن فرحتهم الكبيرة بهذه المشروعات الكبيرة فى مجال الإسكان الاجتماعى، فضلا عن دورها فى توفير فرص عمل مناسبة من خلال فريق كبير من العمال المشاركين فى كافة أعمال البناء.

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