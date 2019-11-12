ضبط متهمين بسرقة 150 ألف جنيه ومشغولات ذهبية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، من ضبط سائقين وعامل، سرقوا مصوغات ذهبية ومبالغ مالية من شقة سكنية في منطقة نزلة عبداللاه بمركز أسيوط.

كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، بورود بلاغ من "م.ش.أ" 30 سنة، مهندس كمبيوتر، ومقيم بنزلة عبد اللاه دائرة المركز، باكتشافه سرقة المصوغات الذهبية الخاصة بزوجته التي تقدر بحوالي 60 ألف جنيه، ومبلغ مالي 150 ألف جنيه، من داخل الشقة الخاصة به.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة، تبين سلامة باب الشقة ونوافذها، وجرى إخطار المعمل الجنائي للانتقال واتخاذ اللازم.

وقرر مدير أمن اسيوط، تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتحديد وضبط الجناة.

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ضم الفريق ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث مركز أسيوط، وجرى وضع خطة بحث، كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة "م.إ.ع" 30 سنة، سائق "زوج شقيقة المبلغ"، و"أ.هـ.ا" 65 سنة، سائق، و"ح.ع. أ" 25 سنة، عامل.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين الأول والثاني والسيارة "رقم س أ 6782" ملك الثاني، وفي حيازتهما مبلغ مالي قدره 125 ألف جنيه.

بمواجهة المتهمين أقر بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث، وأن باقي المبلغ في حيازة المتهم الهارب.

وفى وقت لاحق توجه المبلغ للنيابة العامة وقرر عثوره على المصوغات الذهبية وتنازل عن بلاغه لكون المتهم الأول زوج شقيقته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لضبط المتهم الثالث وباقي المسروقات، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.