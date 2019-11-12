"استغل توصيلها وسرق المفتاح".. ضبط مرتكبي واقعة سرقة مصوغات ذهبية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، في ضبط مرتكبي واقعة سرقة مصوغات ذهبية ومبالغ نقدية من داخل مسكن أحد المواطنين.

تبلغ لمركز شرطة أسيوط من (مهندس -مقيم بدائرة المركز) باكتشافه سرقة "مصوغات ذهبية تقدر بحوالي 60 ألف جنيه -150 ألف جنيه"، من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أحداً، على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي مكثف أسفر عن ضبط مرتكبي الواقعة "3 أشخاص أحدهم زوج شقيقة زوجة المبلغ".

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالإشتراك مع متهم هارب.

وقرر المتهم الأول بتمكنه من الاستيلاء على مفاتيح الشقة من داخل حقيبة زوجة المجني عليه حال قيامه بتوصيلها بسيارته إلى محل إقامة والدها، واتفاقه مع الثاني والثالث بعد تسليمهما المفاتيح على ارتكاب الواقعة، وقام المتهم الثاني بالتوجه للشقة بالسيارة الخاصة بالأول، وبرفقته الثالث وصعدا للشقة وتمكنوا من الاستيلاء على المسروقات، وبإرشادهما أمكن ضبط مبلغ 125 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وباقي المسروقات.