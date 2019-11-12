"بـ4 سيارات مطافئ".. السيطرة على حريق في برج اتصالات بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق ببرج اتصالات في منطقة صقر قريش بالمعادي، اليوم الثلاثاء.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى شبكات تقوية الاتصالات في المعادى، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.