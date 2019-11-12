"طمعًا في ماله".. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل عامل في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، من كشف تفاصيل واقعة العثور على جثة عامل بطنطا، وضبط مرتكبي الواقعة بدافع السرقة.

تلقي مركز شرطة طنطا، بمديرية أمن الغربية، بلاغًا بالعثور على جثة (عامل -مُقيم بدائرة قسم أول شرطة طنطا) على جرف ترعة الملك بزمام قرية دفرة دائرة المركز، وبها جروح غائرة وقطعية متفرقة وبحوزته متعلقاته الشخصية.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالغربية، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة (سائقين -مُقيمين بدائرة قسم أول طنطا).

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقررا أنه نظراً لارتباطهما بعلاقة صداقة بالمجني عليه، وعلمهما أن بحوزته مبلغ 60 ألف جنيه حصيلة بيع إحدى السيارات الملاكي التي يقوم بالاتجار فيها.

وأكمل المتهمان في اعترافاتهما أنهما اتفقا مع المجني عليه على التوجه لشراء سيارة مستعملة من إحدى أسواق السيارات بالقاهرة، واستعارا سيارة ملاكي من أحد أصدقائهما واستقل المجني عليه برفقتهما السيارة، وقاما بالتوقف بمكان الواقعة، وأجهز المتهم الأول على المجني عليه بسكين كانت بحوزته فأودى بحياته، واستوليا على المبلغ المالي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأرشدا عن المبلغ والسيارة المستخدمة في الواقعة، وأضافا بتخلصهما من الأداة المستخدمة بإلقائها بالترعة المجاورة لمكان العثور على الجريمة.