إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بـ 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق نشب داخل شقة بعقار سكني بدائرة قسم 15 مايو.
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى 15 مايو، وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع اصابات.
تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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