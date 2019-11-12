مصرع بائع صدمه قطار في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة.
تلقى العميد حسام لافي، مأمور قسم شرطة البدرشين، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة بجوار شريط السكة الحديد بقرية منشية دهشو.
التحريات الأولية أشارت إلى أنه أثناء مرور بائع خضروات خمسيني يدعى "سعد م." شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمنطقة الثلاجة، صدمه قطار تصادف مروره ليلقى مصرعه في الحال.
انتقل قوة من القسم إلى محل الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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