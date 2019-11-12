"عرضوا أفلام بدون تصريح".. ضبط القائمين على تشغيل إحدى القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط القائمين على تشغيل إحدى القنوات الفضائية؛ لقيامهم بعرض الأفلام على شاشتها دون الحصول على التصاريح اللازمة.

تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أكدت عرض مسئولي "إحدى القنوات الفضائية"، أحد الأفلام على شاشتها دون الحصول على التصاريح من الشركة المالكة للفيلم "صاحبة حقوق الملكية الفكرية للفيلم"، وطلب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراءات القانونية قبل القناة، فضلاً عن إدارة القناة خارج مدينة الإنتاج الإعلامي.

بتقنين الإجراءات تم استهداف مقر القناة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة المكون من بدروم وطابق أرضي و3 طوابق على مساحة 600 متر تقريباً مستأجرة لمالكي القناة، وبتفتيشها في وجود 4 من العاملين بالقناة، عُثر على اثنين استديو تصوير كامل، يحويان "الأجهزة والأدوات والمعدات المستخدمة بهما".

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كما عثر على جهاز وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مُقلدة ومنسوخة، ومسلسلات وأفلام، كمية من المنتجات الصحية والأعشاب وكارنيهات إحدى النقابات بدون بيانات، وإيصالات سداد خاصة بها، مبلغ 27880 جنيه، 2750 كارنية لإحدى النقابات، دفتر سداد خاص بإحدى النقابات، 20 دفتر خاليين، 4 أشخاص من العاملين بالقناة "اثنين من المُعدين" مديرة التسويق ومقدمة برامج، عامل مونتاج.

وتمثلت مخالفات القناة في: إنشاء قناة فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، استخدام أجهزة مونتاج بدون ترخيص من الجهات المختصة، عرض وبث مصنفات فنية أفلام عربي وأجنبي، ومسلسلات وكذا حيازة برامج مقلدة ومنسوخة على أجهزة الحاسب الآلي منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون الحصول على إذن أو تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

تم رفع المحتوى الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، عرض سلع مجهولة المصدر وبيع منتجات تضر بالصحة العامة للمواطنين بدون تصريح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.