محافظ الجيزة: رفع 1361 حالة إشغال في عدة أحياء لتحقيق الانضباط

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

قال محافظ الجيزة أحمد راشد إنه تم رفع 1361 حالة إشغالات متنوعة من خلال الحملات التي تم تنفيذها على مستوى الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع شرطة المرافق.

وأضاف راشد - في بيان اليوم الثلاثاء - أن هذه الحملات تم تنفيذها لرفع إشغالات عشرات المقاهي والكافيتريات والمطاعم بنطاق الأحياء، مؤكدًا أن الحملات التي تم شنها أمس استهدفت إزالة الإشغالات من الطريق العام لتحقيق الانضباط ولإحداث سيولة مرورية في الشوارع الحيوية بالمحافظة.

ففي حي جنوب، قال: "إنه تم رفع كافة أوجه الإشغال من ميدان الجيزة وشوارع (الأهرام - مراد - الجامعة - يافع بن يزيد - الغرفة) وذلك خلال حملات مسائية تم شنها".

وفي حي بولاق الدكرور، أوضح أنه تم رفع الإشغالات من شوارع (المساكن - العشرين - كفر طهرمس - مزلقان شارع ناهيا).

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وفي حي العمرانية، تم إزالة الإشغالات من شوارع (العمدة - الجامع - رمسيس - العريش - إبراهيم خليل)، كما تم ضبط سيارة تروج عن منتجات غذائية بدون الحصول على التراخيص والتصريح من الجهة المختصة وذلك بشارع (مشيل باخوم) بحي الدقي.

وفي حي العجوزة، تم رفع الاشغالات من شوارع (وادي النيل - النيل الأبيض - شهاب - السودان)، وفي حي الهرم، تم رفع إشغالات المطاعم بشوارع (الهرم - سيد مرعي - المنصورية).

وفي حي الوراق، تم رفع إشغالات المقاهي بعدد من الشوارع بنطاق الحي، فيما تمكن حي شمال الجيزة من رفع إشغالات المقاهي والمحال والمطاعم بشارعي (محمد حجازي - العامل الأول).

وأشار المحافظ إلى أنه تم تنظيم حملات لرفع الإشغالات بمراكز ومدن المحافظة خلال حملات مسائية شملت (منشأة القناطر - أوسيم - البدرشين - أبو النمرس - الحوامدية - الصف - أطفيح - العياط - كرداسة - الواحات البحرية)، مشيرًا إلى أن مركز العياط قام برفع الإشغالات بطريق مصر أسيوط الزراعي بنطاق قرية (برنشت)، وتم رفعها بشوارع (الثورة - الجمهورية - سعد زغلول - صلاح سالم - طراد النيل - جمال عبد الناصر) بمدينة الحوامدية.