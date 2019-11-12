22 نوفمبر.. الكنيسة تنظم لقاء للجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: تعقد لجنة العلاقات العامة في المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لقاءً لأعضاء لجان العلاقات العامة بإيبارشيات الكرازة المرقسية والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية، يومي 22 و23 نوفمبر الحالي. وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة في بيان له إنّ اللقاء سيقام بمركز مارمرقس بمدينة نصر في القاهرة، بناء على الخطابات التي أرسلتها سكرتارية اللجنة المجمعية للجان الفرعية بالإيبارشيات لإبلاغهم بموعد ومكان اللقاء.

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