أخبار مصر | عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنظر المصريين أول ديسمبر المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنظر المصريين أول ديسمبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أقل من شهر على مُطالبة النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، نائب رئيس الحزب، بضرورة مراجعة أسعار السلع التموينية بدأت وزارة التموين في إتخاذ إجراءات وقرارات تنفيذية على الأرض لتخفيض أسعار أربعة سلع تموينية هي " الزيت، السكر، الدقيق، والأرز".

وأكد "بدراوي"، أن هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغدائيه سيبدءان بالفعل بداية من أول شهر ديسمبر المقبل في تخفيض أسعار تلك السلع بعد أن تمت الموافقة علي ذلك من قبل الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك توافقًا مع الأسعار العالمية التي شهدت ركود وتباطؤ خلال الفترات الماضية.

وأردف "بدراوي" أنه وفق ما تنامي الينا من معلومات فإن سعر الزيت الخليط سينخفض من 9،5 جنيهات إلي 8،5 جنيهات وكذلك تراجع سعر كيلو الأرز إلى 8 جنيهات بدلًا من 9 جنيهات كما سينخفض سعر الدقيق إلى 6،50 جنيهات بدلًا من 6،75 جنيهات.

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