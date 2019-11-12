أخبار مصر | "أمهات مصر": تفعيل مجموعات التقوية بجميع المدارس يحقق العدالة الإجتماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": تفعيل مجموعات التقوية بجميع المدارس يحقق العدالة الإجتماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن أغلب المدارس لا توجد بها مجموعات تقوية، مؤكدة أن هذة المجموعات تفيد الطلاب خاصة الغير قادين علي الدروس الخصوصية.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن مجموعات التقوية أختفت في بعض المدارس منذ سنوات، وهذة المجموعات كان يعتمد عليها عدد كبير الطلاب في المدارس خاصة في القروي والنجوع لا يستطيعوا اللجوء إلي الدروس الخصوصية التي تمثل عبء كبير علي أولياء أمورهم.

وطالبت عبير، وزارة التربية والتعليم بإعادة تطبيق وتفعيل مجموعات التقوية في جميع المدارس علي مستوي الجمهورية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الإجتماعية، وتشجيع المعلمين عليها حتي لو بمبالغ رمزية لصالح المعلم، لافتة إلي أن عزوف بعض الطلاب عن المجموعات في بعض المدارس التي توجد فيها بسبب أعدادها الكبيرة التي تقترب من أعداد الطلاب في الفصل، مؤكدة أنه يمكن حل هذة الإشكالية من خلال تقسيمها إلي مجموعات صغيرة لا تتخطي ال 15 طالب.

وتفاعل أولياء الأمور من الأمهات، علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في الفيس بوك، حيث قالت ولي أمر: "مفيش مجموعات تقوية زى زمان، ياريت يكون اجبارية توفر علينا كتير، بس للأسف هيكون عدد الطلاب فيه زى الفصل"، وتابعت أخري: "المجموعات طبعا حاجه مفيده جدا ومش شرط تكون للطالب الضعيف بالعكس ممكن للكل وبيستفادوا منها جدا، انا شايفه انها أحسن من الدروس الخصوصيه".

وأضافت ولي أمر: "لازم يتم الاهتمام بمجموعات التقوية من زاوية إنها أرخص في السعر وأكثر امان لأنها داخل المدرسة، بس للأسف مش بيهتموا بها ولو نزلت في مدرسة مش بيكون في كل المواد"، واستكملت أخري: "أقلية من المدرسين ملتزمين حتي الآن بالمجاميع، ولو فعلا أصبح للكل ماده تقويه داخل المدرسه حتفرق كتير ماديا مع ولي الأمر وكمان آمنه داخل المدارس"، بينما قالت ولي أمر: "في عندنا مجموعات واه بصراحه بتفدني جدا حتى لو في حاجه واقفه مع بنتي المجموعه بتساعد إنها تفهمها وتحفظها".

