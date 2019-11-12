أخبار مصر | "الصحة" تصدر كتابا دوريا للتوعية بإجراءات الحد من الإصابة بالفيروسات الكبد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تصدر كتابا دوريا للتوعية بإجراءات الحد من الإصابة بالفيروسات الكبد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، أن الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظات يشمل التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادي الصحية، تضمنت استخدام الأدوات المستخدمة من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها، ذات المرة الواحدة وحظر استعمال الأداة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص بادعاء تطهيرها، واستخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، وضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل أو حلاقة أو نادٍ صحي وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين، مؤكدًا أنه في حال عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المؤسسة.

وأضاف "حساني" أن الوزارة نظمت ورشتي عمل بالتنسيق مع مثقفي محافظات المرحلة الأولى وبحضورعدد من القيادات ومسئولي إدارة الأزمات في المحافظات التسع للمبادرة، وذلك للتنسيق بشأن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروسات الكبدية وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى لمنع أي إصابات جديدة بين المواطنين خاصة في الأماكن مرتفعة الخطورة في نقل العدوى.

وتابع "حساني" أنه تم خلال الورشتين الاتفاق على آليات العمل للبدء في تنفيذ المبادرة، حيث من المقررتقسيم كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى إلى 4 أجزاء أو أكثر حسب طبيعة كل محافظة، وتحديد منسق فرعي لكل منها لمتابعة الإجراءات التنفيذية للبرنامج، وتوزيع بوسترات وملصقات التوعية، والمرور والمتابعة الدورية لجميع صالونات الحلاقة والكوافيرات والنوادي الصحية، وعمل ورش عمل بالتنسيق مع المثقفين الصحيين بالمحافظات والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير أماكن مناسبة لإقامة ورش عمل وبرامج توعية للمهنيين، مع ضرورة متابعة تنفيذ التعليمات الواردة بالكتاب والتخلص الآمن من المخلفات وذلك اعتبارًا من 15 يومًا بعد البدء بتفعيل ورش العمل.

وأكد "حساني" أن محافظات المرحلة الأولى قامت بحصر صالونات التجميل والنوادى الصحية وتم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بكل محافظة لتوزيع بوسترات الحملة والتأكد من تنفيذ تعليمات الوقاية الواردة في الكتاب الدورى بها، والمرور الدورى عليها، مؤكدًا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم حملات توعية مكثفة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المشاركة في الحملة.