أخبار مصر | الصحة: إطلاق مبادرة "الحد من انتشار العدوى" بصالونات التجميل والنوادي الصحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة: إطلاق مبادرة "الحد من انتشار العدوى" بصالونات التجميل والنوادي الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق مبادرة "الحد من انتشار العدوى" وهي مبادرة مكملة لمبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف القضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية".

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الخطوة الهامة تأتي ضمن حزمة من أهم الاجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والسكان لمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء على بؤر العدوى وتصحيح بعض الممارسات اليومية الخاطئة التي قد تؤدي إلى انتشار الفيروسات خاصة بعد الخطوات اليومية التي اتخذتها جمهورية مصر العربية للقضاء على فيروس سي من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

وأضاف أنه تم إطلاق المبادرة في تسع محافظات كمرحلة أولى وهي: بورسعيد، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الجيزة، بني سويف، الأقصر، أسوان، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارتي التنمية المحلية، والأوقاف، والكنيسة المصرية الذين قاموا بدور محوري لنشر التوعية وتنفيذ الاجراءات الخاصة بالمبادرة، فضلا عن التعاون المستمر والمثمر والبناء بين الوزارة والمكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية لتطبيق تلك المبادرة.

وأشار أن الوزارة نظمت خلال الفترة الماضية عدة ورش عمل في محافظات المرحلة الأولى لتفعيل إجراءات الوقاية والحد من انتشار الفيروسات الكبدية وتنفيذ إجراءات الحملة والتي بدأ إطلاقها في الثاني من نوفمبر الجاري والمقرر استمرارها حتى 25 ديسمبر المقبل.