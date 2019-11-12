أخبار مصر | "غزل المحلة" لوفد لجنة صناعة البرلمان: لا نية لبيع أصول الشركة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "غزل المحلة" لوفد لجنة صناعة البرلمان: لا نية لبيع أصول الشركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مجدى الألفي، عضو مجلس إدارة شركة غزل المحلة، إنه لا نية لبيع أية أصول تمتلكها الشركة، قائلا: "مفيش بيع أصول، والأصول غير المستغلة سيتم استغلالها بأسلوب حق انتفاع، عاوزين نطور"، حيث كان النائب محمد خليفة، قد تساءل عن التعديلات التشريعية المطلوب إجرائها لتطوير العمل بالشركة، متسائلا: "عن مصير الأصول غير المستغلة فى ضوء تصريح وزير قطاع الأعمال العام ببيع بعض الأصول غير المستغلة لتطوير الشركة".

جاء ذلك خلال زيارة وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب لشركة مصر للغزل والنسيج وعدد من المصانع بالمحلة الكبرى اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وضم الوفد النواب "محمد السلاب وكيل اللجنة والأعضاء، فوزى إسماعيل، طارق متولى هانى النواصرة، إيفلين متى، محمود شحاتة، نبيل أبو باشا، رضا البلتاجي، نجوى إمام، نجوى أبو خليل، رضوان الزياتى، إبراهيم القصاص، نانسى نصير، محمد خليفة، سمير البطيخى".‎

وأكد "خليفة" على أهمية التطوير التكنولوجى لمصانع الشركة، قائلا: "وأين مصير العمال 17 ألف عامل، قائلا: "إزاى يتم استغلالهم"، مضيفا: "منطقة المستعمرة أيضأ، مطلوب حصر سكانها، وتوفير سكن آدمى للعمال، يجب استغلال 68 فدان منطقة المستعمرة".