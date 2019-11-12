أخبار مصر | "غزل المحلة" لوفد لجنة صناعة البرلمان: لا نية لبيع أصول الشركة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "غزل المحلة" لوفد لجنة صناعة البرلمان: لا نية لبيع أصول الشركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جاء ذلك خلال زيارة وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب لشركة مصر للغزل والنسيج وعدد من المصانع بالمحلة الكبرى اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وضم الوفد النواب "محمد السلاب وكيل اللجنة والأعضاء، فوزى إسماعيل، طارق متولى هانى النواصرة، إيفلين متى، محمود شحاتة، نبيل أبو باشا، رضا البلتاجي، نجوى إمام، نجوى أبو خليل، رضوان الزياتى، إبراهيم القصاص، نانسى نصير، محمد خليفة، سمير البطيخى".
وأكد "خليفة" على أهمية التطوير التكنولوجى لمصانع الشركة، قائلا: "وأين مصير العمال 17 ألف عامل، قائلا: "إزاى يتم استغلالهم"، مضيفا: "منطقة المستعمرة أيضأ، مطلوب حصر سكانها، وتوفير سكن آدمى للعمال، يجب استغلال 68 فدان منطقة المستعمرة".