أخبار مصر | وزير الأثار يستقبل وفدا صينيا رفيع المستوى ومباحثات للتعاون في المجال الأثري

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استقبل الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، اليوم الثلاثاء، وانج يانج، رئيس المجلس الاستشاري الصيني وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصيني والوفد المرافق له وذلك بمكتبه بمنطقة أثار الهرم.

واستهل وزير الأثار اللقاء، بالترحيب بوانج يانج و الوفد المرافق له كما تم مناقشة تعزيز سبل التعاون بين مصر و الصين في مجال العمل الاثري و المتاحف و تدريب شباب الأثريين و المرممين وتبادل الخبرات، حيث بدأت اول بعثة حفائر صينية أعمالها في مصر عام 2018 و ذلك بمعبد مونتو بالكرنك.

وبعد اللقاء قام السيد وانج يانج و الوفد المرافق له بزيارة منطقة اثار الهرم وكان في استقبالهم أشرف محى الدين مدير عام اثار الهرم الذي رافقهم خلال الجولة والتي بدأت بزيارة الهرم الاكبر من الداخل.

وقد أبدى السيد وانج يانج إعجابه بالحضارة المصرية القديمة و الاعجاز الهندسي فى طريقة بناء الهرم ثم توجهت الزيارة إلى منطقة البانوراما حيث قام بالتقاط الصور التذكارية و انتهت الزيارة بمنطقة تمثال ابو الهول حيث شرح له محي الدين أعمال الترميم التي تمت بالتمثال وكذلك مشروع المياة الجوفية بالمنطقة الواقعة به.