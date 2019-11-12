أخبار مصر | عاجل | كواليس مرعبة ومخيفة ينتظرها المصريون.. الأرصاد الجوية تصدر بيانا مهما بشأن حالة الطقس وتعلن درجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل | كواليس مرعبة ومخيفة ينتظرها المصريون.. الأرصاد الجوية تصدر بيانا مهما بشأن حالة الطقس وتعلن درجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، وإخطار كافة المحافظات خاصة الساحلية والحدودية، بشأن حالة الطقس السيئ الذي يضرب مصر ابتداءً من غدا الأربعاء وتستمر التقلبات الجوية حتى الجمعة المقبل. حالة الطقس اليوم.. طوارئ في المحافظات استعدادا لاستقبال موجة الطقس السيئ طوارئ في محافظات جمهورية مصر العربية، بدأت بإعلان محافظة القاهرة "العاصمة" رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال الطقس السيئ وإجراء الاحتياطات اللازمة وتطهير البالوعات في كافة الميادين والطرق والكباري والأنفاق والمناطق العامة، تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة تصل إلى السيول، وسرعة شفط وكسح المياه قبل تراكم الأمطار، ولمنع تعطل الحركة المرورية. أخبار طقس اليوم.. الأرصاد الجوية توجه تحذيرات عاجلة للمواطنين الأرصاد الجوية، حذرت المواطنين في محافظة الإسكندرية أيضًا بضرورة توخي الحذر خلال الأيام الـ3 المقبلة، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة، بسبب سوء الطقس، واحتمالية سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برعد وبرق قد تصل إلى السيول، وفقًا لتصريحات خبراء الطقس. أخبار الطقس الآن.. الأرصاد الجوية توجه نصائح مهمة لقائدي السيارات كما وجه خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرات عاجلة ومهمة، لسائقي السيارات بضرورة توخي الحذر واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور، خاصة خلال قياداتهم لسياراتهم على الطرق السريعة سواء الصحراوية أو الزراعية.

الأرصاد الجوية.. كيفية الحفاظ على ابنك من موجة الطقس السيئ وعن موجة الطقس السيئ، أكدت مصادر طبية، ضرورة حفاظ أولياء الأمور على ملابس أبنائهم خلال الأيام المقبلة، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، وتصريحات خبراء الطقس، بشأن التقلبات الجوية المحتلفة، والبرودة الشديدة التي ستحتاج عدد كبير من محافظات الجمهورية، مطالبًا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية وعدم التخفيف أينما كانت حالة الطقس، لأن ذلك سينعكس عليهم بالسلب، وسيتم إصاباتهم بنزلات برد شديدة. طقس اليوم.. نصائح ورسائل مهمة للحفاظ على طفلك الرضيع من موجة الطقس السيئ وعن الأطفال صغار السن، أشار إلى أنه يجب على الأمهات والآباء، ضرورة الحفاظ على ملابس أبنائهم وعدم تعرضهم للهواء بشكل مباشر خلال الأيام المقبلة، وفي حالة خروجهم من المنزل يجب ارتدائهم ملابس ثقيلة حفاظًا على سلامتهم من أي تقلبات جوية، والحفاظ على درجة حرارة جسدهم للحفاظ عليهم من أي مساس أو ضرر قد يلحق بهم.

أخبار الطقس.. هيئة الأرصاد الجوية تصدر بيانا رسميا مهما Advertisements وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عاجل لها، أنه على المواطنين وسائقي السيارات ضرورة القيادة الهادئة على الطرق، خاصة السريعة للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية. أخبار حالة طقس اليوم - الأرصاد الجوية.. تعرف على الأماكن التي ستشهد سقوط أمطار غزيرة "البلاد تتعرض لموجة شديدة من الطقس السيئ وحالة من عدم الاستقرار تبدأ من الغد وتستمر حتى الجمعة المقبل، ومن المنتظر ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية والغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تمد إلى مناطق من جنوب الصعيد"، وفقًا لتصريحات الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في بيان رسمي له، منذ قليل. الأرصاد الجوية - حالة الطقس.. هذه المناطق ستشهد سقوط أمطار في هذا الموعد ومعظم المناطق التي ستشهد أمطار خلال الساعات المقبلة، وتستمر حتى الخميس، وهي أغلب السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة، وتكون غزيرة ورعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر. درجات الحرارة.. موعد انتهاء موجة الطقس السيئ وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية وعن انتهاء موجة الطقس السيئ، أكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن حدة حالة عدم الاستقرار تخف ابتداءً من الجمعة، مع وجود احتمالية لسقوط أمطار من المتوسطة إلى الشديدة على شمال البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وسيناء. درجات الحرارة اليوم.. اعرف توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس وعن درجات الحرارة، تشهد محافظات جمهورية مصر العربية، انخفاض وتراجع ملحوظ في درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 4 إلى 5 درجات، لتسجل درجات الحرارة في مصر كما يلي: - السواحل الشمالية 25 حتى 29 درجة. - القاهرة من 32 حتى 27 درجة. - محافظات شمال الصعيد من 33 حتى 28 درجة. - محافظات جنوب سيناء 33 حتى 32 درجة.

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