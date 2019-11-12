أخبار مصر | "محلية البرلمان" تطالب بالتصدي لأعمال البلطجة في المواقف العشوائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محلية البرلمان" تطالب بالتصدي لأعمال البلطجة في المواقف العشوائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمتابعة توصيات اللجنة بشأن تحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية والتصدي للمواقف العشوائية، للقيادات المحلية المشاركة في الاجتماع: " لابد من حل المشكلات وعدم تصدير المشاكل للبرلمان وللجهات المختلفة، ولابد من المساهمة في الحل".

حيث شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، مناقشات حول ضرورة مواجهة البلطجة في مواقف السيارات على مستوى المحافظات، والتصدي للعشوائية بما يحقق مصلحة المواطنين والسائقين.

وأكد ممثلو وزارة التنمية المحلية وبعض المحافظات خلال الاجتماع، أن هناك محاولات لمنع البلطجة والقضاء على العشوائية في مواقف السيارات، بتطبيق القانون، موضحين أن التهرب من الكارتة يزيد من أزمات المواقف والعشوائية، وأنهم يحاولون مواجهة التحديات وفرض النظام والانضباط.

من جانبه، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه تم دعوة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لحضور اجتماع اللجنة يوم الأحد المقبل، لعرض إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية.