أخبار مصر | بروتوكول تعاون لتدريس "الأخلاق" في المدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروتوكول تعاون لتدريس "الأخلاق" في المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة مي البطران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الإنسانية المستدامة، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك بحضور كل من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، مشدة علي حرص المؤسسة على تعزيز القيم والسلوكيات الحميدة مثل "الحقيقة والحب والسلام والسلوك القويم والتسامح" بين الطلاب، مشيرة إلى أن نجاح تجربة تدريب 1377 من مديري الإدارات والمدارس، إضافة إلى المدرسين في 7 إدارات تعليمية بمحافظة الجيزة كانت نقطة الانطلاق لهذا البرنامج.



وتابعت "البطران" خلال كلمتها أن الهدف الرئيسي لهذه التجربة يكمن في السعي لترسيخ القيم الإنسانية داخل وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن دعم المعلم إنسانيًا من أجل النهوض بالطالب المصري الذي يعد الدعامة الأساسية للارتقاء والتقدم بالدولة، لافتة أن بعض الدول مثل اليابان تدرس مادة الأخلاق للتلاميذ في المراحل التعليمية الأولى.



ويأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية من خلال التدريس لغرس وتنمية القيم الإنسانية على مستوي مدارس الجمهورية.

