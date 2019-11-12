أخبار مصر | "الوفد": قطاع السياحة ركيزة أساسية في رسم خريطة مستقبل النمو الاقتصادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوفد": قطاع السياحة ركيزة أساسية في رسم خريطة مستقبل النمو الاقتصادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن نمو القطاع السياحي بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية يجعله أهم عناصر رسم خريطة مستقبل النمو الاقتصادي في مصر خاصة أنه شهد تعافيا كبيرا جدا مقارنة بما كان عليه منذ ٨ سنوات.

وأوضحت رمزي، أن قمة مصر الاقتصادية التي تنطلق اليوم الثلاثاء بحضور 40 متحدثا من الخبراء وقادة الرأى فى المجالات الاقتصادية بالقطاعين الحكومى والخاص، تناقش مستقبل مصر بعد انتهاء خطة الإصلاح الاقتصادى، لافتة إلى أن قطاع السياحة سيمثل ركيزة أساسية في خطة النمو الاقتصادي.

وأشارت رئيس سياحة الوفد، إلى أن توقعات نمو الاقتصاد الوطني، جاءت مدعومة بالتطور الكبير الذى يشهده الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الدفعة القوية في ظل تعافي القطاعات المختلفة وعلى رأسها السياحة ونمو كافة القطاعات.