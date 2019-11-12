أخبار مصر | محاضرة لـ"حواس" بحضور المئات من طلاب جامعة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاضرة لـ"حواس" بحضور المئات من طلاب جامعة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت منذ قليل محاضرة الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري تحت قبة جامعة القاهرة يتحدث فيها حول كتاب "توت عنخ آمون" تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بحضور الأساتذة والطلاب والعاملين.

وجاءت محاضرة الدكتور زاهي حواس عن الملك "توت عنخ آمون" لتعريف الطلاب بأشهر ملك مصري في العالم القديم، في إطار توعية الشباب بعظماء المصريين في التاريخ لاستئناف ما بدأه أجدادنا من حضارة، واستعادة مكانة مصر التاريخية في العالم أجمع، كما تأتي المحاضرة ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة للعام الدراسي الحالي 2019 / 2020.

وكشف الدكتور زاهي عدة حقائق حول مومياء الملك توت عنخ آمون ومقبرته ومكتشفها، وأبحاث الـ DNA التي أجريت لها وكيف توصلت إلى الكشف عن نسبه الحقيقي.

وتفاعل الطلاب مع المحاضرة حيث ألقوا عدد كبير من الأسئلة التي أجاب عنها حواس موضحًا الكثير من جوانب الحضارة المصرية القديمة، والتي كانت خافية عنهم.