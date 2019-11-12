أخبار مصر | مركز صالح كامل بجامعة الأزهر ينظم ندوة حول "فن الاتصال وأثره في التنمية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز صالح كامل بجامعة الأزهر ينظم ندوة حول "فن الاتصال وأثره في التنمية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد برس المستشار المالى لرئيس الجامعة ومدير المركز، اليوم الندوة التثقيفية حول فن الاتصال وأثره في التنمية، حاضر خلالها الدكتوره عزيزه الصيفى الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة ورئيس قسم البلاغة والنقد الأسبق بالكلية.



وأوضح الدكتور محمد برس أن هذه الندوات تقام فى إطار النشاط المستمر للمركز، مشيرًا أن الندوة تقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة.



وشهدت الندوة إقبالا كبيرًا من طالبات جامعة الأزهر بمختلف كلياتها، وقد أشاد الحضور بعنوان المحاضره.



وأشاد الحضور برؤية ورسالة مركز صالح كامل للإقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، مؤكدين أن المركز يعد علامة فارقة في جامعة الأزهر، كما يعد منارة علمية كبيره فى مجالات الإقتصاد الإسلامي، وريادة الأعمال، إضافة إلى الدورات التدريبية فى مجالات التنمية البشرية والتعامل الاجتماعي.

