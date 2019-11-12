مصر | تجديد حبس 3 متهمين من خلية الأمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 3 متهمين من خلية الأمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره برئاسة المستشار شبيب الضمراني، تجديد حبس 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل" التي تستهدف مؤسسات الدولة في 30 يونيو، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.