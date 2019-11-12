مصر | "أسلحة نارية ومواد مخدرة".. حملة مكبرة لـ"الأمن العام" في أبو تشت بقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أسلحة نارية ومواد مخدرة".. حملة مكبرة لـ"الأمن العام" في أبو تشت بقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، حملة مكبرة اليوم، ببمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن، استهدفت تجار وحائزي الأسلحة النارية وبخاصة أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية وضبط المحكوم عليهم الهاربين وتجار وحائزي المواد المخدرة بدائرة مركز أبو تشت.

وأسفرت جهود الحملة عن الآتي:

أولاً : في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص:

-​ضبط عدد 19 قطعة سلاح ناري (13 بندقية آلية "6 بنادق بحوزة أطراف خصومات ثأرية" - 3 بنادق خرطوش-3 فرد محلي "أحدهم بحوزة طرف خصومة ثأرية") وعدد 114 طلقة مختلقة الأعيرة بحوزة 16 متهما.

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ثانياً: في مجال استهداف أطراف الخصومات الثارية:

- استهداف أفراد عائلتي (الفواطم - الخلابصة) وكذا أفراد عائلتي (الفواطم - الزهاروة) المُقيم أفرادهم بناحية السليمات بدائرة مركز أبو تشت أسفر عن ضبط عدد 7 قطع سلاح ناري (6 بنادق آلية فرد محلي) بحوزة 5 متهمين.

ثالثاً: في مجال تنفيذ الأحكام:

• ضبط 53 محكوما عليه بإجمالي 171 حكم (3جنايات - 111 حبس جزئي ومستأنف - 60 غرامة).

رابعاً: في مجال ضبط متجري وحائزي المواد المخدرة:

- ضبط قضية مخدرات" اتجار" بحوزة 2 متهم بإجمالي مضبوطات بلغت (3 كجم من نبات البانجو المخدر) .