شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: إزالة الإعلانات المخالفة بالشوارع حفاظا على المظهر الحضاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، مسؤولي ورؤساء مجالس المدن وإدارة الإعلانات بالمحاقظة بإزالة كل الإعلانات المخالفة التي لا يلتزم أصحابها بالقوانين والشروط والمعايير المحددة حفاظًا على حقوق جميع المواطنين وعلى البيئة والمظهر الحضاري اللائق بكل مدن وأحياء المحافظة.

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جاء ذلك خلال إحتماع المحافظ، اليوم الثلاثاء، باللجنة العليا لإدارة الإعلانات بالمحافظة لمناقشة اللائحة الجديدة للإدارة، بحضور الدكتور عواد أحمد، على السكرتير العام والسادة رؤساء المدن والأحياء، والمستشار صلاح سالم، المستشار القانوني للمحافظة، وسمير صبحي، مدير إدارة الإعلانات ومديري عموم الشؤون المالية والادارية والتفتيش المالي والإداري والأملاك والشؤون الاقتصادية والهندسية والمتابعة ومركز المعلومات والمكتب الفنى وتطوير العشوائيات والكهرباء والمجالس.

استعرض الإجتماع إجمالي المبالغ المحصلة بكل وحدة محلية للمركز أو المدينة والحي، حيث تم مناقشة البند الخاص بكراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالمزادات والمعدة من جانب المستشار القانوني للمحافظة وأيضا تم مناقشة عرض الطلبات المقدمة من الشركات والوكالات بطلب التقدم بطلب إعلانات مباشرة.

وتم مناقشة مقترح بشأن الإجراءات التي تتم بخصوص الشوارع الداخلية بالمدن والتي يصعب عمل مزاد عليها والمراد إقامة إعلانات بالشارع على الأعمدة من أصحاب الشركات والمواطنين، حيث تم التوجيه بالإلتزام باللائحة القانونية المعتمدة.