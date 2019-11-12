شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة 48 ساعة للبحث عن طفلة مصابة بالسرطان: «تدخل سريع من الدولة لإنقاذها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«الدولة تنقذ البنت»، مقولة يمكن من خلالها وصف حالة طفلة مصابة بالسرطان استنجد أهلها على باب مدينة الإنتاج الإعلامي لتتحرك الدولة على الفور في علاجها ولعلاج والدتها.

تعود تفاصيل القصة، حين كشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، قبل يومين عن واقعة تواجد طفلة مصابة بالسرطان أمام مدينة الإنتاج الإعلامي وكيفية تحرك مجلس الوزراء لعلاجها.

وقال عبر اتصال هاتفي مع عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، على شاشة mbc مصر، أن رسالة كانت قد وصلت لرئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي بوجود طفلة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، برفقة والديها، ومصابة بالسرطان، تطالب بضرورة لنظر لحالة الطفلة.

وعلى الفور اتصل الدكتور مصطفى مدبولي بمستشاره الطبي، وكلفه بسرعة التحرك، وبالفعل تم التحرك ونقل الطفلة إلى مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس، ووضعت تحت الرعاية الطبية من الجميع، وبدأت مراحل العلاج، وتم عمل كافة التحاليل الكاملة المطلوبة ومنحها بعض المقويات وتحديد الجرعات التي ستتلقاها مجاناً.

في صباح اليوم التالي، قررت الأم الخروج بالطفلة من المستشفي، ليقول يونس: «للأسف اصطحبت الأم ابنتها، وخرجت من المستشفى، دون أن يراها أحد»، ليتم على الفور تحرير محضر هروب من المستشفى، لدى قسم الويلي، وثم اتصل أعضاء الفريق الطبي بمكتب المستشار الطبي لرئيس الوزراء بالأب وطلبوا منه عودة البنت للمستشفى وحملوه المسئولية، من جانبه رفض الوالد العودة بابنته بدعوى أن «والدتها دراعها بيوجعها».

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خلال الـ24 ساعة الماضية لم تتوقف جهود الدولة في البحث عن الطفلة، وبالفعل تم الوصول لها، ليكشف يونس في اتصال جديد مع أديب، ما حدث، قائلاً أن عددا من أجهزة الدولة تكاتفت من أجل إعادة الفتاة.

وأشار يونس إلى أن العاملين في مكتب المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء بحثوا عن عنوان أسرة الفتاة، ليس هذا فقط بل قامت وزيرة التضامن، غادة والي بالوالد وأخبرته أن الوزارة سترسل فريق التدخل السريع لمتابعة الأسرة وإعادة الطفلة لتلقى العلاج على نفقة الدولة مجاناً.

ويكمل يونس، تم الوصول لمنزل الطفلة وبالسؤال عن سبب مغادرة الأم والطفلة إلى المستشفى أخبرتهم الأم أنها كانت مريضة ورجعت للمنزل مع ابنتها.

عقب الوصول للطفلة، قررت الجهات المختصة اصطحاب الطفلة مجدداً إلى المستشفى وبدأت في تلقى العلاج حاليًا وأن والدتها أيضًا تعاني من ورم في رقبتها وسيتم توقيع الكشف عليها وعلاجها.

وأكد أن وزارة التضامن بدأت عمل بحث اجتماعي للأسرة من أجل معرفة حالتهم لصرف معاش تكافل وكرامة لهم.

وعلى جانب آخر، قررت النيابة، تكليف خط نجدة الطفل بمتابعة حالة الطفلة، بوصفها في حالة خطر محدق، وإعداد تقرير يعرض على النيابة العامة حتى زوال الخطر إعمالا لقانون الطفل.