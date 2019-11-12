شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية البحث العلمي: 47% من مجتمع البحث العلمي في مصر سيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن ما يقرب من 47% من مجتمع البحث العلمي هم من السيدات، وهؤلاء يمثلون ما يقرب 50 إلى 60 ألف سيدة.

وأضاف بكلمته، اليوم الثلاثاء، خلال الاحتفالية الخاصة بتوزيع جوائز لوريـال يونسكو من أجل المرأة، أن برنامج لوريـال من أجل المرأة أن البرنامج من أنجح البرامج، لافتا إلى ثقته في معايير الاختيار، خصوصًا أنه موجه للمرأة.

وأشار إلى أن هذا العام هو الثالث الذي تشارك فيه أكاديمية البحث العلمي، برنامج لوريال يونسمو من أجل المرأة في العلم.

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ونوه، بأن دعم القطاع الخاص ورجال الأعمال لدعم البحث العلمي في مصر مطلوب، داعيًا أصحاب الأعمال أن يحذوا حذو ما تقدمه لوريال من أجل المراة في العلم، في ضوء المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها هذه الشركات.

قالت الدكتورة نجوى عبدالحميد، رئيس لجنة التحكيم ببرنامج اليونسكو من أجل العلم، إننا نعمل سويًا لتمكين المرأة بمشاركة الرجل ومساعدته في حل المشكلات التي تواجهها البشرية، مشيرة إلى أن هناك جودة في الأبحاث العلمية التي تقدمت لهذا البرنامج في نسخته الثانية، وهو ما يؤكد التمييز والاختلاف العلمي.

وأضافت «عبدالحميد»، خلال كلمتها في مؤتمر برنامج لوريال يونسكو المرأة من أجل العلم، أنه تقدم 144 باحثة تعملن في مجالات مختلفة من مختلف محافظات مصر، وتم اختيار الفائزات بالإجماع من قبل أعضاء لجنة التحكيم.

وأعلنت «عبدالحميد»، أن الباحثات الفائزات، هم: ندى عبدالعزيز دكتوراه في جامعة القاهرة تقدمت ببحث حول القدرات الذهنية وخاصة للأطفال، والباحثة مها الحبيبي باحثة بالمركز القومي للبحوث، وهي تهتم بموضوع هام للسمنة والتدخل العلاجي الجديد في التحكم بمستوى إنزيم محدد، والباحثة سارة حلاوة من مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب، يهدف البحث تقسيم الجزئي، علاج وتشخيص أمراض القلب الصمامية.

وأكدت أن المرأة هي مستقبل العلم والعلم يحتاج للمرأة، ويتم بذل الجهد لدعم المرأة في العلم.