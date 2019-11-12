شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير الكهرباء مع وفد بنك التعمير الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن الوزارة تعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، موضحاً أنه جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل والتى من المقرر الانتهاء من نسب كبيرة من تطويرها بنهاية العام القادم.

وأضاف شاكر خلال استقباله الكتور بيرند سيجفريد مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، وثروستين شنادير مسؤول ملف الطاقة بالبنك والوفد المرافق لهما، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك أن هناك علاقات متميزة بين قطاع الكهرباء والبنك حيث تعد مشاركة بنك التعمير الألماني في تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفي نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية.

وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، حيث استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة للقضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي ءامن من الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى استراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال حيث يلعب القطاع الخاص دوراً هاماً في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة 2035، ونجح القطاع في إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة والتى ستصل إلى 6،6 جيجاوات بنهاية عام 2020.

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وأكد وزير الكهرباء على الاهتمام الذي يوليه القطاع لإيجاد حلول متكاملة بدخول القدرات المضافة من الطاقات المتجددة في الشبكة وتحقيق تكامل بينها وبين مصادر الطاقة المختلفة الأخرى.

وأكد شاكر على الاهتمام الذي يوليه القطاع لتنفيذ كافة مشروعات التطوير بكفاءة وجودة عالية مشيراً إلى ما يقوم به القطاع من تطوير شبكتى النقل والتوزيع والتحول إلى الشبكات الذكية، مشيرًا إلى أنه يجرى على التوازى تدعيم شبكات توزيع الكهرباء لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة وتطوير مراكز التحكم والتى تقوم به الوزارة بالفعل ضمن خطط تطويرها حيث يتم إضافة حوالى 47 مركز تحكم لرفع مستوى جودة الأداء.

وأشار إلى مشروعات الضخ والتخزين حيث يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين لزيادة إمكانية تكامل الطاقات المتجددة مع الطاقات المائية لتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقات المتجددة، مؤكداً على إمكانية التعاون مع البنك في توفير الدراسات الخاصة باماكن جديدة ومنها الأقصر وأرمنت

وأشاد ممثلو البنك بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى في تحقيقها خلال فترة وجيزة معربين عن رغبة البنك في تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة في مجال الطاقة المتجددة، والشبكات الذكية، والمشروعات المائية الصغيرة واستكمال الدراسات الخاصة بها، وكذلك مجالات تحسين كفاءة الطاقة ،

وأعرب ممثلو البنك أيضاً عن استعدادهم في تقديم خبراتهم ودراساتهم في مجال حرارة باطن الأرض Geothermal، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة وتحقيق التكامل بينهما وتخزين الطاقة واستخدام البطاريات اللازمة لذلك.