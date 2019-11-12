شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إيراد النهر: استمرار حالة الطوارئ بالوزارة حتى نهاية موسم السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وأيضًا الإجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيول والاستعداد له وكذلك الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الموارد المائية والاستفادة منها بالشكل الأمثل وكذلك تحسين نوعية المياه وغسل مجرى النهر.

وقال وزير الري في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن معهد بحوث الإنشاءات ومعهد بحوث الهيدروليكا استعرضا دراسات التعامل مع السيول وتطوير منظومة السد العالي، ووجه «عبدالعاطى» بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لانجازها في أقرب وقت.

واستعرض قطاع الري وقطاع مياه النيل ومعهد بحوث الهيدروليكا وأيضًا هيئة السد العالي وخزان أسوان خلال اجتماعات معدلات انحسار الفيضان وأسلوب إدارة المياه العام المقبل، وتم التأكيد على ضرورة المرور والمتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة الترع والمصارف وعمل الصيانة اللازمة لكافة المحطات والعمل على تخفيض المناسيب بالمجاري المائية استعدادًا للنوات المقبلة.

وقامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف مع معهد بحوث الانشاءات بالتنسيق للبدء في إجراءات فتح سحارة الخيري القديمة وجاري استكمال الدراسات للوقوف على جاهزيتها وصلاحيتها وعدم التسريب.

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فيما استعرضت مصلحة الميكانيكا والكهرباء أعمال تجهيز جميع وحدات الطوارئ الثابتة بجوار المحطات سواء كانت ديزل أو كهرباء مع عمل مناورات للتشغيل وتجربتها أسبوعيًا مع تجهيز جميع وحدات الطوارئ المتنقلة بمركزالطوارئ وكذلك جميع المعدات والمهمات في وضع استعداد تام تحسبًا لأي تحركات طارئة، ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لمواجهة أزمة السيول والأمطار بالدلتا.

وتم التواصل مع شركات الكهرباء للتأكيد على مدى جاهزية خطوط التغذية الكهربائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انقطاع التيار الكهربائي عن أي محطة والتواصل السريع حال وجود أعطال لسرعة إصلاحها وإلابلاغ الفوري عنها أولاً بأول.

يأتي ذلك بينما أعلنت أجهزة الوزارة حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار السيول واتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للنوات المقبلة وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات الرفع التابعة للوزارة وايضا المتابعة المستمرة للمجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.

جدير بالذكر فيما يخص الفيضان إنه تم التعامل معه بشكل جيد للاستفادة بكميات المياه بالشكل الأمثل وجاري متابعة الوارد على مدار الساعة وأيضًا رصد الأمطار بمنابع النيل مع الإشارة إلى أن الحالة العامة للفيضان بدأت في الانحسار وبدأت التصرفات في العودة إلى معدلات مقبولة في أعالي النيل.

وقال الوزير إنه تم التشديد على كل أجهزة الوزارة باستمرار حالة الاستعداد، وكذلك تركيز أعمال الصيانة لكافة منشآت الري ومحطات الرفع ومخرات السيول والبرابخ والسحارات واعمال التطهير للترع والمصارف وكذلك بدء المرحله الاولي لعملية تطوير بحر يوسف بطول 70 كم.

اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل