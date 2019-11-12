شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول»: توصيل الغاز الطبيعي لأول مرة إلى 86 منطقة جديدة خلال العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة البترول إنه من المستهدف توصيل الغاز الطبيعى، خلال العام المالى الحالي 2019/2020، إلى ما يزيد عن 86 منطقة جديدة يدخلها الغاز لأول مرة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على ضرورة تحقق المستهدف خلال العام الجاري والبالغ 2. 1 مليون وحدة سكنية.

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وأوضح التقرير الذي تلقاه الوزير عن متابعة عمليات توصيل الغاز أنه تم الانتهاء من تدفيع الغاز الطبيعى لأول مرة إلى 23 منطقة خلال الفترة من يوليو الماضى إلى الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري.

وأضاف التقرير أن أنشطة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية على مستوى الجمهورية تشهد معدلات أداء متميزة، حيث تم الانتهاء من تحويل نحو 444 ألف وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية خلال الفترة المذكورة بنسبة تنفيذ بلغت 104% مقارنة بالخطة المستهدفة ليرتفع بذلك إجمالى عدد الوحدات السكنية التي وصلها الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى الآن إلى نحو 5. 10 مليون وحدة سكنية.

وعلى جانب آخر، في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام عدادات الغاز مُسبقة الدفع، فقد تم البدء في تطبيق مشروع تجريبي لعدد 20 ألف عداد بمشروعي بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية وحي الأسمرات بمحافظة القاهرة للتأكد من كفاءة المنظومة ومتوقع الانتهاء من المشروع التجريبي بنهاية شهر ديسمبر 2019 تمهيداً لتعميم تطبيق تلك الآلية بنجاح، وللإسراع في تطبيق المنظومة قامت وزارة الإنتاج الحربي بإنشاء شركة جديدة متخصصة في تصنيع العدادات مسبقة الدفع، ومن المتوقع بدء الإنتاج بحلول شهر يناير 2020 بطاقة إنتاجية متوقعة حوالي 500 ألف عداد خلال الفترة من يناير 2020 وحتى 30/06/2020 مع رفع الطاقة الإنتاجية بدءاً من 1/07/2020 إلى مليون عداد سنوياً.