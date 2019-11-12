شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تخفض أسعار 4 سلع تموينية بدءا من ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت هيئة السلع التموينية، الأسبوع الماضي، بمذكرة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تم الموافقة عليها من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، بخفض أسعار بعض المقررات التموينية تشمل «زيت الخليط من 19 جنيهًا إلى 17 جنيه للعبوة، وكيلو السكر التموين من 9.5 جنيها للكيلو إلى 8.5 جنيه، وخفض سعر الأرز من 9 جنيهات إلى 8 جنيهات، والدقيق المعباء البلاستيك من 6.75 جنيه إلى 6.5 جنيها».

كما تضمت المذكرة إلغاء زيت عباد الشمس البالغ سعره 20 جنيها والدقيق المعبأ كيلو ورقي بسعر 7.25 جنيه من المقررات التموينية.

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من جانبها، أكدت فاطمة عبدالمقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار وزير التموين بخفض أسعار السلع التموينية الأساسية «صائب» ويفيد المواطنين مستحقي الدعم من خلال زيادة سلة السلع التموينية لكل بطاقة تموينية.

وأضافت عبدالمقصود لـ«المصري اليوم»، أن الفترة الأخيره شهدت ارتفاع أسعار السلع التموينية عن نظيرتها في السوق المحلي ما تسبب في حالة غضب للمواطنين والتجار، مطالبه وزير التموين بضرورة توحيد سعر السلع داخل منظومة الدعم مقابل سعرها في السوق الحر

يذكر أن بعض أعضاء مجلس النواب تقدمو بطلبات احاطة خلال الشهر الماضي لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن زيادة أسعار السلع في البطاقات التموينية عن سعرها في الأسواق.

سجلت أسعار السلع التموينية التي يتم صرفها من خلال منافذ التموين وأصحاب فروع جمعيتى سعرا أعلى من الأسعار بالسوق الحر بنسبة 23%، ومنها على سبيل المثال سعر الأرز في التموين 9 جنيهات، مقارنة ب ٦.٥جنيه في السوق الحر والسكر التموييني بسعر 9.5 جنيها مقابل 7.5 جنيه في السوق الحر