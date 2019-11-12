شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: محادثات لإرسال رواد فضاء من مصر والسعودية وتركيا للمحطة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دميتري روجوزين، مدير عام وكالة الفضاء الروسية «روس كوسموس»، أن بلاده تجري محادثات مع مصر والسعودية وتركيا، بشأن إرسال روادهم إلى المحطة الفضائية الدولية.

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وذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية، الثلاثاء، أن تصريح روجوزين جاء خلال كلمة ألقاها في منتدى «بايكونور مهد للفضاء الدولي» أمس الاثنين.

وقال روجوزين بهذا الشأن: «تشهد الآن وكالة روس كوسموس وشركة إينيرجيا الروسيتان، مزيدًا من الطلبات واهتمامًا من بلدان أخرى بالقيام برحلات فضائية على متن مركبة سويوز المأهولة من قاعدة بايكونور».

وأضاف: «نجري حاليًا محادثات مع عدة دول يحتمل أن تشارك في المشروع الفضائي، من بينها مصر وتركيا والسعودية، لافتًا إلى نجاح الرحلة الفضائية لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى المحطة الدولية.