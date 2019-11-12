شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: دراسة إنشاء حوض عائم لصيانة العبارات واللنشات النيلية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إن هناك دراسة حالية لإنشاء حوض عائم بمدينة أسوان لصيانة العبارات واللنشات النيلية من أجل الإسراع برفع كفاءة العبارات واللنشات النيلية التي تخدم قرى غرب النيل، بالإضافة إلى توفير المصروفات المالية اللازمة لنقل المعدات النيلية إلى الترسانات البحرية بالإسكندرية.

وأشار المحافظ أثناء إجتماعه مع الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية والوفد المرافق له، بحضور اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد، وأيضًا الدكتور محمد الدخيلى، مدير عام الإسعاف بأسوان، إلى أهمية لنشات الإسعاف النيلية في التدخل السريع عند حدوث أي حالات طارئة أو حوادث داخل مجرى نهر النيل، وأيضًا بحيرة ناصر سواء للبواخر والدهبيات السياحية أو مراكب الفلوكة ولنشات الصيد، بالإضافة إلى العبارات واللنشات النيلية المستخدمة في حركة عبور المواطنين بين الجانبين الشرقى والغربى، فضلاً عن البواخر والصنادل العاملة في النقل النهرى بين مصر والسودان.

تم التنسيق والإتفاق على تخصيص لنش إسعاف نهري جديد بطول 11 متر بداية من الأسبوع المقبل، وهو مجهز بطاقم ومستلزمات الإسعاف الأولية، حيث يسع 4 حالات مرضية في حالة الحوادث وذلك لخدمة الحركة النيلية بمسطح بحيرة ناصر بداية من معبدكلابشة وحتى مدينة أبوسمبل السياحية مرورًا بمعابد آثار النوبة وقرى العون الغذائى وأخوار تمركز الصيادين، وهو الذي يتوازى مع توافر عدد 2 لنش إسعاف نهرى آخرين لخدمة حركة السياحة النيلية بين مدينتى أسوان وإدفو، علاوة على توافر عدد 2 لنش إسعاف بمدينة إسنا يمكن الإستعانة بهما في حالات الطوارئ، مشيدًا بالدور الحيوى لهيئة الإسعاف المصرية في رفع مستوى جودة خدمات الإسعافات الأولية سواء من خلال فرق الإنتشار السريع للإسعاف أو نقاط الإسعاف المنتشرة على الطرق السريعة والتى شهدت تطويراً شاملاً خلال الفترة الأخيرة كان أخرها نقطة إسعاف بنبان في الكيلو 43 بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة.