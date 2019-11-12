شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تشدد على تسجيل الغياب الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، تعليمات رسمية لجميع المدارس الثانوية بمختلف المديريات التعليمية بجميع المحافظات، لاتخاذ كل الإجراءات المناسبة التي تجعل المدرسة بيئة جاذبة للطلاب وذلك في إطار القواعد.

Advertisements

وقال حجازي إنه لابد من استخدام جميع الوسائل المتاحة التي تسهم في نجاح عملية التعليم والتعلم ومنها على سبيل المثال السبورات الذكية والمعامل.

وأكد حجازي ضرورة انتظام وفاعلية الزيارات الفنية للموجهين للمواد الدراسية المختلفة، وكذلك تم التشديد على انتظام تسجيل غياب الطلاب الإلكتروني وانضباط السجلات الخاصة بالغياب.

ونبه حجازي على ضرورة انتظام الجداول الدراسية بالمدرسة والتأكيد على عدم إسناد نصاب المعلم من الحصص بالكامل لصف دراسي واحد، وكذلك تنفيذ الحصص المخصصة للتربية الرياضية بفاعلية وذلك لتحقيق الاهتمام بالصحة واللياقة البدنية للنشء.