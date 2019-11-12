شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يفتتح أول مدرسة فنية للحلى والمجوهرات غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء، في حفل افتتاح مدرسة «إيجيبت جولد» للتكنولوجيا التطبيقية للحلي والمجوهرات بمقر المدرسة بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، وهى أول مدرسة فنية متخصصة بصناعة الحلى والمجوهرات بمصر والشرق الأوسط.

على جانب آخر، أعلنت مدارس النيل الدولية عن فتح باب التقديم والتحويل إليها خلال العام الدراسي المقبل 2020/2021، وذلك في الأفرع التالية «فرع السادات بمحافظة المنوفية، وفرع طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وفرع أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وفرع دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، وفرع أسوان الجديدة بمحافظة أسوان، وفرع القاهرة الجديدة (الاندلس ) بمحافظة القاهرة، وفرع القاهرة الجديدة الياسمين بمحافظة القاهرة، وفرع الشيخ زايد بمحافظة الجيزة»

وأعلنت وحدة مدارس النيل المصرية، أنه سيتم إتاحة التقديم في المدارس المذكورة، بالمراحل التالية «رياض الاطفال كي جي 1، كما يتم فتح باب التحويل لمراحل رياض الأطفال كي جي 2 والصف الأول الابتدائي، والصف الثاني الابتدائي، والصف الثالث الابتدائي، والصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي».

وحددت المستندات المطلوبة للتقديم في مدارس النيل المصرية في: الاستمارة الالكترونية المطبوعة من موقع وزارة التربية والتعليم، مع 8 صور شخصية حديثة للطفل، وأصل شهادة ميلاد الطفل بالكمبيوتر، واثبات قيد معتمد من الإدارة التعليمية بخاتم شعار الجمهورية، وصورة من مؤهل الأب ومؤهل الام والاصل للاطلاع، وصورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مع تقديم الأصل للاطلاع عليه عند التقديم .

كما يشترط تقديم أصل إيصال إيداع بنكي بمبلغ 500 جنيه مقابل رسوم تقديم ملف الطالب للمدرسة (يتم خصمها من القسط الأخير من المصروفات الدراسية في حالة قبول الطالب) على حساب شركة مصر للإدارة التعليمية ببنك مصر.

وبالنسبة للتحويل لمدارس النيل المصرية، فتتمثل المستندات المطلوبة لإتمام عملية التحويل إلى المرحلة الثانية من رياض الأطفال، أو التحويل للصف الأول الابتدائي، أو التحويل إلى المراحل من الصف الثاني إلى الرابع الابتدائي، مطلوب إثبات قيد بإفادة معتمدة من الادارة التعليمية التابع لها مختومة بخاتم شعار الجمهورية.

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ولتحويل العائدين من الدول العربية أو الاجنبية لمدارس النيل: مطلوب استمارة مصري عائد من الخارج لتقدم بعد قبول الطالب، وصورة من جواز سفر الطالب والأصل للاطلاع.

أما عن الطلاب الوافدين الذين يريدون التحويل إلى مدارس النيل المصرية، فالمطلوب هو تقديم جواز السفر أو المستندات الدالة على الجنسية، على أن يكون صالح للاستعمال ومجدد الإقامة، بالإضافة إلى تقديم استمارة بيان حالة عن الطالب، والشهادات الدراسية الأصلية أو مستخرج رسمي منها معتمد من الجهات الرسمية، وموافقة السفارة التابع لها الطالب على الدراسة في مدارس جمهورية مصر العربية.

وبعد قبول الطالب، يتم استكمال إجراءات التحويل وتسليم استمارة التحويل الإلكترونية من المدرسة المحول منها.

أما عن شروط التقديم في مدارس النيل المصرية للعام الدراسي 2020/2021، فيشترط ألا يقل سن التلميذ عن 3 سنوات و6 أشهر في أول أكتوبر 2020 للمرحلة الاولى من رياض الأطفال، وأن يكون كلا الوالدين على الأقل حاصلا على مؤهل جامعي، ويقوم ولي الأمر أو الوصي على الطفل بتقديم الاستمارة الالكترونية المطبوعة موقعة من ولي الأمر بصحة البيانات، وستكون مسلسلة حسب رفم الطالب في قاعدة البيانات، مع باقي الأوراق المطلوبة للمدرسة المتقدم لها، وإذا كان الطلب غير موقع من ولي الامر أو غير مسلسل لا يعتد به.

كما يشترط أيضا اجتياز الطالب الاختبارات المطلوبة والتي سيتم تحديد موعدها عبر الموقع الخاص بالتقديم وهي اختبارات تغطي المهارات والمظهر الشخصي والسلوك ومهارات الرياضيات والمعرفة والمعلومات العامة والمهارات الحركية التفكير.

ولا بد من حضور الوالدين أو الوصي القانوني على الطفل في المقابلة الشخصية، ويتم تقييم الوالدين وفقا للمقابلة الشخصية على أساس معلوماته وقناعاته وسلوكه في تربية الطفل والتعامل مع الغير بما يتلاءم مع منظومة ومعايير ونظم مدارس النيل المصرية، والأساليب التربوية وحسن التعامل مع إدارتها.

ويتم القبول طبقا للأفضلية المطلقة لمجموع الدرجات، وفي حالة تساوي الدرجات الافضلية تكون للسن الأكبر، ويتم الاستعلام عن نتيجة القبول على نفس موقع التقديم، ويقوم ولي الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والإقرارات أمام الموظف المختص، وفي حالة تقديم ولي الامر بيانات خاطئة أو غير مطابقة مع شروط الالتحاق يحق للمدرسة استبعاد الطفل نهائيا من اختبارات القبول.