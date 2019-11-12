شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع مُعلم «ضرب تلميذ بالخرطوم» في مدرسة بالخصوص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت النيابة الكلية بشمال القليوبية، الثلاثاء، استدعاء مدرس للتحقيق في نيابة قسم الخصوص في محضر حررته والدة أحد الطلاب بمدرسة الرضوان الخاصة اتهمته فيه بـ«ضرب ابنها بالخرطوم وإصابته بإصابات في الظهر والوجه».

وطلبت النيابة تحريات المباحث في الواقعة واستدعاء شهود الواقعة لسؤالهم، واطلعت النيابة على التقرير الطبي المرفق بالمحضر والذي يظهر تعرض التلميذ لكدمات في وجهه وظهره.

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كانت أجهزة أمن القليوبية تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص بورود بلاغ من والدة الطالب «أدهم.م.ك»، بالصف الثاني الإعدادي ضد مدرس بمدرسة الرضوان الخاصة بمدينة الخصوص بالتعدي على ابنها بـ«الخرطوم»، ما أصابه بعدة إصابات في جسده.

وعللت والدة الطالب في شكواها أن السبب عدم قدرة ابنها على الكتابة وراء المدرس بعد أن قام بضربه بحجة أنه يحدث ضجيج، ما أثار غضب المدرس وقام بالتعدي علية مرة أخرى بـ«خرطوم»، محدثًا إصابات بجسده تحرر عن ذلك المحضر رقم 19071 جنح الخصوص، وتولت النيابة التحقيق.

من جانبه، قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية إنه تلقى شكوى من والدة الطالب ضد مدرس بمدرسة الرضوان الخاصة بمدينة الخصوص لتعديه بالضرب على ابنها.

وأشار «عجلان» في تصريحات صحفية إلى أنه تم إحالة الواقعة والمدرس للشؤون القانونية للتحقيق، مشددًا على أنه سيتم محاسبة أي مقصر طبقا للقانون ولا تهاون مع أي شخص مخطئ.