شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء»: دعوى قضائية لإيقاف تنفيذ نظام التكليف الجديد وإلزام الوزارة بإعلانه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الأطباء أن هيئة المكتب قررت رفع دعوى قضائية عاجلة لإيقاف تنفيذ نظام التكليف المزمع تطبيقه من وزارة الصحة، لحين إعلام النقابة به ودراسة جميع تفاصيله، مع طلب تكليف الدفعة الحالية طبقا للنظام المعمول به سابقاً لحين الانتهاء من دراسة النظام الجديد.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة سترفع دعوى عاجلة بمحكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ قرار الوزيرة بتكليف الأطباء بنظام غير معلن، وستتضمن الدعوى إلزام الوزارة بتقديم تفاصيل النظام الجديد مكتوبة للنقابة، مع السماح للنقابة وهي الممثل القانوني للأطباء بدراسته ومناقشته.

كانت النقابة عقدت مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن موقف أطباء دفعة سبتمبر 2019 (التكميلية)، من نظام التكليف الجديد، حيث أعلن أطباء التكليف عن رفضهم تطبيق النظام الجديد عليهم، لما يحيطه من غموض، مؤكدين أنهم لن يسجلوا على النظام الجديد، ومطالبين بمساواتهم بدفعتهم الأصلية وتكليفهم على النظام القديم التي كلفت عليه باقي الدفعة.