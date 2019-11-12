وزير التعليم العالى: إطلاق مبادرة لتنظيم زيارات طلابية للمشروعات القومية

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وأضاف عبد الغفار فى فيديو له على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى ضمن الحلقة الثلاثين للرد على الاستفسارات والمقترحات الواردة لصفحة الوزارة فى إطار مبادرة "أنت تسأل ووزير التعليم يجيب"، أنه تم تنظيم زيارات إلى اتفاق شمال الاسماعيليه ومحور روض الفرج ومركز القاهرة للمؤتمرات ومنتجع الجلالة بالكامل والعاصمة الادارية الجديدة ومشروع قناة السويس وتنمية مدينة شرق بور سعيد ومدينة الإسماعيلية ومدينة الأثاث بدمياط والمستشفيات المستجدة ومزارع الأسماك والصور الزراعية .
وتابع وزير التعليم العالى، أن هناك مجموعات كبيرة شاهدت تلك المشروعات وحتى الآن نعمل مع هيئات مختلفة ومؤخرا كنا فى الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى، ومصانع الاسمنت المختلفة والمتحف المصرى الكبير والمدن الجديدة وكل ذلك مشروعات ضخمة جدا حيث يهمنا رفع الروح الوطنى للشباب من خلال الزيارات الميدانية للوقوف على ما تنفذه الدولة الشباب، لان مستقبل أى دولة يكون فى التخطيط وفى القلب منه هو الشباب كما أن شباب الجامعة مستقبل الدولة بالمرحلة القادمة.
واستطرد الوزير، أن اشتراك الشباب فى مشروعات التنمية تجعله يعلم أن هناك فرص عمل متاحة له عند تخرجه من الجامعة ويرى بنفسه على أرض الواقع الحركة الكبيرة التى يشهد لها العالم كله فى البناء والتعمير على مستوى القطر بالكامل.
جاء ذلك ردا على سؤال من أحمد طارق خريج إعلام القاهرة عن ماذا تعاملت الوزارة مع دعوة الاعلامى محمد الباز بتنظيم رحلات لطلبة الجامعات لزيارة المشروعات القومية الكبرى؟.
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