شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سأكشف عن نص مكالمة أوكرانيا قبل نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه سيزيح الستار عن نص أول مكالمة هاتفية له مع رئيس أوكرانيا قبل نهاية الأسبوع.
وقال ترامب فى سلسلة من التغريدات له على تويتر قبل قليل: "سأصدر نص المكالمة الهاتفية الأولى، ومن ثم الأكثر الأهمية مع الرئيس الأوكرانى قبل نهاية الأسبوع".
وقال ترامب فى تغريدة ثانية: لما مثل هذا التركيز على شهود من الدرجتين الثانية والثالثة، الكثير منهم لم يكن أبدا مؤيدا لترامب أو لم يكن محاميهم مؤيدين له، فى أن كل ما عليك فعله هو أن تقرأ نص المكالمة الهاتفية الأولى مع الرئيس الأوكرانى وترى الدرجة الأولى.
فقد ذكر هو وآخرين أنه لم يكن هناك ضغوطا مورست عليه للتحقيق بشأنجو بايدن النائم، حتى على الرغم من أننى كرئيس لدى التزام للنظر فى الفساد وتصرفات بايدن بشأن إقالة المدعى، وأخذ نجله ملايين الدولارات بدون أى معرفة أو موهبة من شركة طاقة اوكرانية، وملايين أهرى من الصين، والآن تقارير عن شركات ودول أخرى منحته أيضا أموالا كثيرة، ليبدون بالتأكيد فاسدين للغاية.
وتابع قائلا: إنه بالنسبة له، فإن كلا من بايدن ونجله يجب أن يتم إجبارهما على الشهادة فى عملية الاحتيال هذه غير القانونية.
وكانت مكالمة ترامب مع رئيس أوكرانيا سببا فى بدء الديمقراطيين فى الكونجرس إجراءات عزل الرئيس الأمريكى.
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