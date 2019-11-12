شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر
ولفت إلى أن الانتقال بالوزارات سيكون تدريجيا، قائلا:"سيتم بداية من يونيو 2020 عملية نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، وجميع المرافق يتم العمل عليها".
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً اليوم الثلاثاء لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
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