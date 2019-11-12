شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات روسية لإرسال رواد فضاء من مصر والسعودية للمحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وذكرت وكالة أنباء " تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن تصريح روجوزين جاء خلال كلمة ألقاها في منتدى "بايكونور مهد للفضاء الدولي" أمس الاثنين.
وقال روجوزين بهذا الشأن: "تشهد الآن وكالة "روس كوسموس" وشركة "إينيرجيا" الروسيتان مزيدًا من الطلبات واهتمامًا من بلدان أخرى بالقيام برحلات فضائية على متن مركبة "سويوز" المأهولة من قاعدة "بايكونور".
وأضاف: "نجري حاليًا محادثات مع عدة دول يحتمل أن تشارك فى المشروع الفضائى، من بينها مصر وتركيا والسعودية، لافتًا إلى نجاح الرحلة الفضائية لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى المحطة الدولية.
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