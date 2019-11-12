فيديو.. زحام مرورى بمنطقة الإسعاف وشارع رمسيس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع رمسيس كثافات مرورية وزحام سيارات من بداية ميدان عبد المنعم رياض، ويستمر بمنطقة الإسعاف وشارع رمسيس. Advertisements وتزداد هذه الكثافة المرورية بميدان عبد المنعم رياض فى اتجاه رمسيس، وتستمر بطول شارع رمسيس، نظرا لوقت الذروة.

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