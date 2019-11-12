زاهى حواس: المتحف المصرى الكبير أكبر مشروع ثقافى بالقرن الـ 21

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وروى الدكتور زاهى حواس قصته للعمل فى مجال الآثار على المشاركين فى حضور الندوة المنعقدة الآن بمسرح الجامعة عن كتاب توت عنخ آمون، وبداية العمل فى مجال الحفريات، موجها النصيحة للطلاب بحب العمل لأن من يحب عمله سيكون من أنجح الناس.
وقال حواس، إن العام المقبل مصر ستفتح المتحف المصرى الكبير ويعد أكبر مشروع ثقافى بالقرن الـ 21 الذى بدأنا فيه عام 2005 ومقرر افتتاحه فى أكتوبر المقبل، كما أنه سيكون أكبر متحف فى الشرق الأوسط.
واستطرد حواس، أن بطل هذا المتحف توت عنخ آمون حيث عثر داخل المقبرة على أكثر من 5 آلاف قطعة ذهبية، موضحا أن الفرعون لم يستطع أن يحكم دون المرأة، وبدون المرأة لم يكن هناك مصر.
واستعرض الدكتور زاهى حواس صورا لمقبرة توت عنخ آمون من خلال استخدام الشاشة الكبيرة بالمسرح.
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