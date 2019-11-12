شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الجيزة الكاثوليكى يصلى قداسًا بالإنجليزية بمشاركة وفد سياحى بريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك اليوم الثلاثاء، صلوات القداس الإلهى بمقر كلية القديس لاون للعلوم اللاهوتية والإنسانية بالمعادى إذ شاركه فى الصلاة وفدًا سياحيًا بريطانيًا يزور مصر فى هذه الفترة.

قال الأنبا توماس، إنه صلى القداس بالطقس القبطى وباللغة الإنجليزية بمشاركة السياح الذين طلبوا التعرف على تاريخ الكنيسة الكاثوليكية فى مصر ونشاطها الرعوى والاجتماعى.

الكنيسة القبطية الكاثوليكية كنيسة كاثوليكية شرقية مستقلة انفصلت عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وارتبطت بشركة كاملة مع الكنيسة الكاثوليكية فى روما بفرعها الشرقى، أى أنه مسموح للأقباط الكاثوليك بالاحتفاظ بعاداتهم وطقوسهم الكنسية القبطية.

ضم هذه الكنيسة قرابة الربع مليون نسمة معظمهم مقيم فى مصر والقسم الآخر موزع فى بلاد المهجر، والكنيسة مقسمة إلى سبعة أبرشيات تدار من قبل سبعة مطارنة فى المنيا والإسماعيلية وسوهاج وأسيوط والأقصر وأخيرا فى الجيزة منذ 2006 يرأسهم بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ويوجد دير واحد للحياة التعبديَّة يتبع هذه الكنيسة يقع فى كينج مريوط، وبشكل عام فإن العمل الرهبانى فى هذه الكنيسة ليس مقتصرا على حياة التعبد فى الأديرة وإنما يقوم على العمل الرعوى فى خدمة أبناء الكنيسة وفى العمل فى الحقول الكنسية المختلفة، فهناك أكثرمن خمسين رهبانية تعمل ف مصر منها 3 رهبانيات تأسست فيها.